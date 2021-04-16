Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde geçen ay 111 bin 241 konut satıldı. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,4 arttı. Salgına ve yüksek faize rağmen martta konut satışları, 6 aylık aranın ardından yıllık bazda ilk kez yükselişe geçti.

KREDİLİ SATIŞTA DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre martta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Diğer konut satışları aynı dönemde yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı martta yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 4,4 artış göstererek 77 bin 876’ya yükseldi. Ocak-mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1,9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25,2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21,8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz, döviz ve salgın üçgeninde sıkışan gayrimenkul sektöründe martta kısmen de olsa artış yaşandığını ifade ederek “Geçtiğimiz ay yüksek dalgalanmalar yaşanan döviz piyasasında gerçekleşen kâr realizasyonları ve hafta sonu kısıtlamalarının nispeten gevşetilmesi satışların artış göstermesindeki temel etkenler oldu. Bitmiş ve hazır konutlar, dövizdeki ani yükselişi değerlendirerek kâr amaçlı satış yapan yatırımcıların güvenli liman arayışına çözüm oldu” dedi.

YABANCIYA SATIŞ ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 4.248 oldu.