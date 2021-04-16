Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 0,39 puanlık artışla 1.408,14 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise 0,37 değer kaybetti.
Borsa haftayı yatay kapattı
16.04.2021 - 19:13 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03’lük yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
783189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/783189.aspx
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