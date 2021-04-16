Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 0,39 puanlık artışla 1.408,14 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise 0,37 değer kaybetti.