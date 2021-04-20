Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Savunma sanayii modelinde olduğu gibi medikal sektöründe tüm paydaşları tek çatı altında toplayacak, AR-GE ve teşvik süreçlerini tek elden yürütecek olan Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile ilgili sektör temsilcileri de öneri ve beklentilerini anlatıyor. Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı “Türkiye, Kovid-19 sürecinde tıbbi cihaz ve medikal sektöründe tüm dünyaya örnek olacak bir atılım yaptı. Geçtiğimiz yıl 128 ülke, Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Çin’e güvensizlik, ilginin 2020’de Türkiye’ye kaymasını sağladı ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. 2019’da sektörün 650 milyon dolar olan ihracatını 2020’de 5 milyar dolara çıkararak, ülke ekonomisine ciddi katkı sağladık. Ancak Çin oyuna tekrar girdi. Bu yılı da 2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz.

İlk hedefimiz 5 milyar dolarlık ihracatı kalıcı hale getirmek” dedi.

Başkanlığın kurulması sürecine ilişkin önerilerini Cumhurbaşkanlığına ileteceklerini söyleyen Erkin Delikanlı, şöyle devam etti: Bu yapının içinde mutlaka üniversiteler ve sivil toplum örgütleri olmalı. Medikal, ilaç ve yazılımla ilgili paydaşlar da Başkanlık çatısı altında buluşmalı ki, hızlı şekilde entegre edebilelim. Başkanlık, Türkiye’deki üretim envanterini ortaya koymalı. Alım garantileri, AR-GE destekleri ve teşviklerle sektör, önünü daha da rahat görecektir. Sağlık Endüstrileri Başkanlığının, sektörün kamu alacakları ile ilgili yaşadığı sorunların çözümü için de öncü rol oynamasını bekliyoruz. Üniversite ve kamu hastanelerinin sektöre borcu 3 milyar lira seviyesinde. Zamanında yapılan ödemelerle sektör önünü daha rahat görebilecek ve alacaklar da yatırıma dönüşecektir.