Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Türkiye’de kripto para piyasası, Thodex skandalıyla sarsıldı. Merkez Bankasının ‘alışveriş yasağı’ koymasından beş gün sonra yerli kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla kayıplara karıştı. 400 bin kişinin mağdur olduğu olay sonrası kripto para borsasından âdeta kaçış başladı. Borsa, 21 Nisan’da yaptığı açıklamayla işlemlerin durdurulduğunu “bakım” açıklamasıyla duyurmuştu. Ardından Faruk Fatih Özer’in ve şirketin diğer temsilcilerinin telefonlarına ulaşılamamıştı. Bu platformda parası olan kullanıcılar arasında panik havası daha da artmış, kimse hesabına ve parasına ulaşamamıştı. İddialara göre Faruk Fatih Özer, 20 Nisan akşamı Tayland’a uçtu. Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. İncelemelerde bulunmak üzere Thodex’in Kadıköy’deki merkezine polis sevk edildi. Emniyet güçleri arama yaptı. Mağdurlar da binanın önünde toplandı. Dolandırıldığını ifade eden vatandaşlar “Mağdur olduk. Yüz binlerce liralık zararımız var. Allah ona o parayı yedirmeyecek. Evraklarla beraber geldik, şimdi savcılığa gideceğiz. Çocuk, bizim paraya doymamamızdan faydalandı. Yeni bir Çiftlik Bank vakası. Hakkımızı helal etmiyoruz. Umarım en kısa sürede ortaya çıkar bizi dolandıran bu vatandaş” dedi.

Öte yandan Thodex’in kurucusu, yatırımcıları dolandırdığı iddialarını yalanladı. Hiçbir kullanıcının mağdur edilmeyeceğini ileri süren Özer “Yabancı yatırımcılarla görüşme yapmak için yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile iş birliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında, şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Siber saldırı devam ediyor” dedi.

Bu arada önceki hafta Merkez Bankasının “ürün alımında kullanılmayacak” kararıyla sarsılan kripto para piyasası, Thodex vurgunu ile çakıldı. Piyasa uzmanları, Türkiye’deki bütün aracı kurumlara satış emri veren binlerce insan olduğunu ancak aracı kurumların bu talebe tam anlamıyla cevap veremediklerini belirtiyor. Uzmanlar, Türkiye kripto para piyasasının son 1 haftada 2 milyar dolar eridiğine işaret etti. Türkiye’deki iki büyük borsa olan ‘Bitay Türkiye’ ve ‘Vebitcoin’ de para transferi işlemlerine 1 haftadır cevap veremiyor. Mağdurlar, telefonla bu şirketlere de ulaşılamaması üzerine genel merkeze akın ettiler. İçeride 3 milyon kripto para cüzdanı bulunuyor. Bu kişiler aylık 1,3 milyar dolar civarında alım satım işlemi gerçekleştiriyor. Dünyadaki toplam kripto paraların büyüklüğü 2 trilyon doların üzerinde. Türkiye’de bu rakamın büyüklüğü 15 milyar dolar civarında... Thodex mağdurlarının avukatı Oğuz Evren Kılıç “Öncelikle şirketin, ortaklarının ve yetkililerinin alacak, hesap ve varlıklarına tedbiren el konulması gerekiyor. Ancak şu bilinmelidir ki hukukî süreç yıllarca sürebilir. Banka hesapları dolu ise, oralardan tahsilât imkânı olur. Bu süreç zorlu, yıpratıcı, uzun olabilir. Ona göre hazırlanın. Umarım herkes üzerine düşen dersi çıkarır” dedi.