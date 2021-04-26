Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kaplıcalar Birliği Başkanı, iş insanı Köksal Köse "Her ilde ve ilçede, vali ve kaymakamlar bulundukları yerin gerçek potansiyelini hayata geçirebilirler. Oranın ileri gelen iş dünyası ve akil adamları ile birlikte ortak akıl kullanarak; bölgenin ihtiyacı olan yatırımların yapılması, turistik yerlerin ortaya çıkarılması, arazilerin birleştirilerek toplu ve modern tarım yapılması, mahsulü mamul haline getirecek fabrikaların kurulması gibi bir ticari zinciri kurabilirler. Yani şehirleri bir holding gibi düşünerek yönetmek, bizi ciddi anlamda kalkındırır" dedi. Böylece devlet teşviklerinin de verimli kullanılabileceğini vurgulayan Köksal Köse "Türkiye'nin bölgelerindeki fırsatlar belli. Bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Pilot bölge olarak başlanabilir. İnanıyorum ki millî gelir oralarda yüzde 100 artacak" diye konuştu.
Şehirler 'holding modeli' ile kalkınacak
26.04.2021 - 04:17 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 04:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya pandemi sonrası döneme hazırlanırken, yeni oluşan düzende ülkelerin en büyük önceliği "kalkınma" olacak. Bu noktada her ülke kendi potansiyelini harekete geçirerek büyüme hedeflerini yakalamaya çalışacak. Türkiye için ise kalkınmanın dinamiklerine bakıldığında "yerelden başlamak" önemli bir adım olarak öne çıkacak.
Etiketler : holding modeli,kalkıınma,
785639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/785639.aspx
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