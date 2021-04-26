Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kaplıcalar Birliği Başkanı, iş insanı Köksal Köse "Her ilde ve ilçede, vali ve kaymakamlar bulundukları yerin gerçek potansiyelini hayata geçirebilirler. Oranın ileri gelen iş dünyası ve akil adamları ile birlikte ortak akıl kullanarak; bölgenin ihtiyacı olan yatırımların yapılması, turistik yerlerin ortaya çıkarılması, arazilerin birleştirilerek toplu ve modern tarım yapılması, mahsulü mamul haline getirecek fabrikaların kurulması gibi bir ticari zinciri kurabilirler. Yani şehirleri bir holding gibi düşünerek yönetmek, bizi ciddi anlamda kalkındırır" dedi. Böylece devlet teşviklerinin de verimli kullanılabileceğini vurgulayan Köksal Köse "Türkiye'nin bölgelerindeki fırsatlar belli. Bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Pilot bölge olarak başlanabilir. İnanıyorum ki millî gelir oralarda yüzde 100 artacak" diye konuştu.