Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TS30 model otobüsü ile fuarda boy gösteren Temsa, ABD'ye odaklanacak. 2010 yılında ABD pazarına giren şirket 1.000'i aşkın aracıyla faaliyet gösteriyor. Kuzey Amerika pazarını gelecekteki büyüme motorlarından biri olarak gören şirket, yakın zamanda bu pazara özel olarak geliştirdiği TS45 elektrikli otobüsü Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD'nin farklı bölgelerinde yollara taşımayı hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Yakın zamanda bütün teknolojisiyle kendi ürettiğimiz elektrikli araçlarımız Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD'nin farklı bölgelerinde yollarda olacak. Önümüzdeki dönemde yeni ortak şirketimiz PPF ve Skoda Transportation’ın da gücüyle özellikle Kuzey Amerika pazarında daha büyük başarı hikâyeleri yazmayı hedefliyoruz” dedi.