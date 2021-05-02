Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Kripto para birimleri, son aylarda en çok konuşulan varlıklardan bazıları oldu ve bitcoin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Ancak, Bitcoin ağına güç sağlamak için ne kadar elektrik gerektiği hakkında çok az şey biliniyor. Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi

(CBECI­) Bitcoin’in ne kadar güç tükettiğini gözler önüne seriyor. Bitcoin’in elektrik tüketimi birçok ülke ve şirketlerden daha fazla.

Bitcoin üretim merkezleri bilgisayarlarla dolu depolar anlamına geliyor ki, bu da dünya çapında ciddi bir enerji tüketimi demek. Bu merkezler, madencilerin her saniye üretilen karma sayısı olarak da bilinen hashrate'lerini ölçeklendirmelerine imkân tanır. Daha yüksek bir hashrate, daha fazla miktarda elektrik gerektirir ve bazı durumlarda yerel altyapıya aşırı derecede yüklenebilir.

Bitcoin bir ülke olsaydı, teorik 196 ülke arasında 29. sırada yer alırdı ve Norveç'in 127 TWh tüketimini aşardı. Daha fazla karşılaştırma için, Bitcoin ağı Google'dan % 1,708 daha fazla elektrik tüketiyor, ancak dünyadaki tüm veri merkezlerinden % 39 daha az - bunlar birlikte 2 trilyon gigabayttan fazla depolamayı temsil ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN YÜZDE 39'UNU KULLANIYOR

Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan 2020 raporunda araştırmacılar, kripto madencilerin hidroelektrik enerji, küresel olarak en yaygın kaynak olduğunu belirledi. %76'sının operasyonlarını güçlendirmek için bir dereceye kadar yenilenebilir enerjiye güvendiklerini buldular. Yine de yenilenebilir kaynaklar kripto madenciliğin toplam enerji tüketiminin sadece %39'unu oluşturuyor.

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