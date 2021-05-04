Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllık enflasyon, Mayıs 2019’dan bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı. Taze meyve ve sebzedeki artış, TL’deki değer kaybının ithalata dayalı ürünlere yansıması, otomobil fiyatlarındaki zamlar ve giyimde yeni sezonun da etkisiyle yükselen fiyatlar, enflasyonu yukarı taşıdı. Gıda grubunda aylık enflasyon yüzde 2,13 oldu. Nisanda zam şampiyonu olan domateste artış yüzde 25’e yaklaştı. Giyim ve ayakkabıda ise yüzde 7,57’lik artış görüldü. Bu arada Merkez Bankasının takip ettiği çekirdek enflasyon verileri de nisanda yüzde 18,11'e yükseldi. Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz değişikliği öngörülmüyor. Bu arada nisanda üretici enflasyonu da yıllık yüzde 35,17’ye çıktı. En son bu yüksek seviyeler Kasım 2018’de görülmüştü. Üretici enflasyonundaki bu yüksek seyrin, tüketici enflasyonunda da belirleyici olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Önümüzdeki dönemde enflasyon üzerindeki risklerin yönünü; gıda, emtia, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları belirleyecek. Kısa vadede küresel çapta gıda ve emtia fiyatlarının yüksek seyri devam ediyor. Kur sepetinin şubat sonundan beri yüzde 14 artması da ithalat fiyatlarındaki yükselişle birleşiyor. Ekonomik aktivite de parasal sıkılaşmadan fazla etkilenmedi. Dolayısıyla enflasyonun uzun süre yüksek seyretmesi ve yılı yüzde 14-15 aralığında bitirmesi beklenebilir” dedi.