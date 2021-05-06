Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir taraftan yüksek fiyat, diğer taraftan ürünlerin çürümesi sebebiyle hükûmete çağrı yapan esnafın talebi karşılık buldu ve haftada bir gün semt pazarlarının açılması kararı alındı. Ancak hem halk hem de vatandaşlar hafta sonu ile birlikte bayramdan bir gün önce de pazarların açık olmasını talep ediyor. Bu talep değerlendirilirken pazarların kapalı olması sebebiyle hallerden çürüyen sebze görüntüleri yağmaya devam ediyor. Vatandaş marketlerden 14 liraya fasulye, 15 liraya biber, 8 liraya domates, 7 liraya salatalık alırken, halde kalan bu ürünler çöpe gidiyor.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Aşkın Şahin “Pazar yerleri haftada en az dört beş kere açılsın ki, vatandaş ucuz sebze meyve alsın. Halde 2 lira olan dolma biber markette 12 lira. 1,5-2 liralık patlıcan 7, 1 liralık domates 8, 30 kuruşluk salatalık 5 liraya, 1 liralık limon 7 liraya satılıyor. Ürünler çöpe gidiyor. Marketler halden değil, doğrudan üreticiden alıyor ama 50 kuruşa aldığını yine 7 liraya satıyor” diyerek durumu özetliyor.

Biz de tüketici birliklerinin önerisini yetkililerin dikkatine sunuyoruz: Halde kalan ürünleri belediyeler patates soğan gibi vatandaşlara dağıtsın. Belirli yerlerde gerçek halk pazarları kurulup denetimli fiyat uygulansın ki, bu ürünler çöpe değil, vatandaşın evine gitsin.