Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilecek. Ancak, söz konusu belgeye ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70 kilovat ve üzerinde olması gerekecek.

Kargo taşımacılığı alanında yapılan düzenlemeyle de 3 ve 4 tekerlekli motosikletlerin de kargo taşıma faaliyetlerinde kullanılması imkanı sağlandı. Bu kapsamda e-Ticaret yapan firmalara hizmet verecek kargo taşımacılarına bazı muafiyetler ve belge ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldı. Kargo taşımacılığı faaliyeti yürütenlerin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı da 1 Ocak 2023 tarihine kadar 2 katına çıkarıldı.

Yolcu taşımacılığı kapsamında da internet üzerinden yolcu taşımacılığı acenteliği yapanların kayıt altına alınması için düzenlemeye gidildi. Şehirlerarası servis taşımacılığında, öğrencilerin evlerinden toplanabilmesine imkân sağlandı. Şehirler arası servis taşımacılığı faaliyeti yürütenler için plaka kısıtlaması kaldırılırken, faaliyet gösterilecek taşıt sınırı 10'dan 20'ye yükseltildi. Düzenlemeyle, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapanlar, 1 Ocak 2022 tarihine kadar 18 koltuk ve üzeri taşıtları da kullanabilecekler. Tarifeli veya tarifesiz ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri için düzenlenen yetki belgelerinin ücretleri ise yüzde 27 ila yüzde 67 arasında düşürüldü.

Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütenler için e-Bilet uygulamalarına yönelik düzenleme de yapıldı. Buna göre, yolcuya e-Bilet verilmesi hâlinde, bu firmaların e-Biletli yolcular için e-Yolcu listesi düzenlemesi, e-Yolcu listelerinde belirlenen bilgilerin bulunması ile e-Yolcu listelerinin taşıtta bulundurulması zorunlu olacak.