Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Bütün rekorlarını yurt içi piyasaların kapalı olduğu saat ve günlerde kıran dolar, yükseliş seyrini yarım gün açık olan çarşamba günü başlattı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulmasının ardından 8,20'lere kadır gerileyen dolar, hafta başından itibaren yükselişini sürdürdü ve 8,50'lere kadar çıktı. Bu çıkışta, Merkez Bankasının faizi sabit tutarken, sıkı para politikasından vazgeçebileceğine dair sinyallerinin negatif algılanmasının da etkisi oldu. Bu sinyaller, Türkiye'nin uluslararası risk priminin de 416'ya kadar yükselmesine sebep oldu. TL'nin uluslararası piyasalardaki değerini düşüren, borçlanmalarda maliyetin artmasını beraberinde getiren bu değerle birlikte doların yükselişi hızlandı. ABD'de beklentilerin çok üzerinde olup yüzde 4,2 olarak açıklanan enflasyonla küresel çapta değer kaybeden dolar, Türkiye'de piyasalardaki sığ işlemlerin etkisiyle yükselişini sürdürdü ve dünyadan ayrıştı. Dolar, 8,50'yi geçti, daha sonra 8,49 seviyesinde işlem gördü.

ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Yılın ilk 4 ayında en fazla yükselen yatırım aracı olan altın, doların yükselişinden de etkilendi. Şubat ayında 400 liranın altına sarkan gram altın, dünkü işlemlerde 496 lirayı gördü. Bu yükselişte talebin yanı sıra, ons fiyatındaki uluslararası yükseliş ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının sıkı politikadan vazgeçme sinyalleriyle yükselen doların da etkisi oldu. Uzmanlar, gram altının 2020 sonunda 540 liraya kadar yükseldiğini hatırlatarak "Altında geri çekilmeler olsa da onstaki yükselme, bu düşüşleri geçici kılacak. Altın piyasasısın yönü yukarı doğru" yorumunu yapıyor. Doların yükselişini sürdürmesi hâlinde altındaki hareketliliğin artmasını bekleyen uzmanlar, gram altında 500 TL'nin üzerindeki fiyatlamaların, 550 TL'nin görülmesini geciktirmeyeceği görüşünde. Dolardaki düşüş hâlinde ise gram altında 470-475 TL'lik destek seviyesine dikkat edilmesi önerilse de düğün mevsiminde oluşacak talebe bağlı olarak altında yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor.