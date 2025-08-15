Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 79 yıllık firma konkordatodan çıkamadı! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti

79 yıllık firma konkordatodan çıkamadı! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
79 yıllık firma konkordatodan çıkamadı! Türkiye&#039;nin tekstil devi resmen iflas etti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1946 yılında kurulan Bursa'nın köklü firmalarından Atak Kumaş, konkordato sürecinden çıkamadı. Sektörde önemli bir yere sahip olan firma, içinde bulunduğu darboğaz nedeniyle resmen iflas etti. 

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından Atak Kumaş, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapmıştı. Ancak ekonomik olarak toparlayamayan firma, ikinci kez konkordato başvurusu yaptı. Bu başvurudan da olumlu sonuç çıkmayınca, mahkeme şirketle ilgili tedbir sürecini sonlandırdı. 79 yıllık firma resmen iflas etti. 

İFLAS İLAN EDİLDİ 

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar ilan edildi. Resmi ilanda şu ifadeler yer aldı: 

"Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09/07/2025 tarih ve 2025/215 esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 14:50'da açılmasına karar verilmiştir."

79 yıllık firma konkordatodan çıkamadı! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti - 1. Resim

ALACAKLILARIN DURUMU 

Atak Kumaş'ın iflasıyla çok sayıda tedarikçi ve finans kuruluşunun mağduriyet yaşayabileceği değerlendiriliyor. İflas dairesi, şirketin mal varlıklarının tasfiye sürecine başlayacak ve ödemeler, alacaklı sırasına göre yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Havaalanında korku dolu dakikalar! İniş sırasında facianın eşiğinden döndüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
45 liraya dayanacak! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı - EkonomiMerkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladıEkonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor - EkonomiRekor sonrası Şimşek'ten dikkat çeken mesajAromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor - EkonomiHasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyorElma fiyatında tarihi zirve! Pazarda kilosu üç haneli rakamları gördü - EkonomiKilosu üç haneli rakamları gördü60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - EkonomiSalamdan sonra sucuktan da domuz eti çıktı58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı... - EkonomiBu işi yapacak kimse kalmadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...