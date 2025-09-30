Yavuz Bülent Bakiler son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti üzerine Sivas'ta defnedildi

İstanbul'da böbrek yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine Sivas'ta anne ve babasının yanına defnedildi, üzerine Mekke ve Karabağ'dan getirilen topraklar serpildi.

Bakiler'in cenazesi geçtiğimiz gün Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine Sivas'a gönderildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Sivas'taki Ayyıldız Cami'nde ikindi namazının ardından ikinci bir cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un başta olmak üzere, sevenleri ve yakınları katıldı.

ANNE VE BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Limon kıldırdı. Bakiler'in Türk bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin omuzlarında tekbirler getirilerek taşındı. Cenaze namazı sonrası Bakiler, vasiyeti üzerine Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda babası Cezmi ve annesi Hayriye Bakiler'in yanına defnedildi.

MEZARINA MEKKE VE KARABAĞ TOPRAĞI SERPİLDİ

Üzerine ise Mekke'den ve Karabağ'dan getirterek yakın bir arkadaşına teslim ettiği toprak serpildi.