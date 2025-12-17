İzmir'de mide bulandıran görüntü! Fare börek tepsilerinde gezdi
İzmir’de bir börekçide farelerin cam vitrinde, börekler içinde gezdiği görüntüler mide bulandırdı. Hijyen kurallarını ihlal eden işletme, gece yarısı operasyonu ile mühürlenirken, işletme sahibinin savunması ise şoke etti. İşte mide bulandıran manzara…
- İzmir Buca'da bir börekçide farelerin görüntülenmesi vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
- Görüntüler üzerine belediye ekipleri, hijyen ihlali nedeniyle işletmeyi mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu.
- İşletme yetkilileri, ilaçlama yapıldığını ve tüm unlu mamulleri imha ettiklerini savundu.
- Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hijyen kurallarını ihlal eden işletme hakkında yasal işlem başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işletmelere yönelik yürüttüğü denetimler sürerken, İzmir’de kaydedilen bir görüntü ‘Pes’ dedirtti.
İzmir’in Buca ilçesindeki hizmet veren bir börekçide fareler olduğunu gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kameraya aldı.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ
Börek tepsilerinin arasında gezen farelerin görüntüsü sonrasında, işletmeye belediye ekipleri geldi. Gece yarısı operasyonuyla işletmede denetim gerçekleştiren ekipler, işletmeyi mühürledi. Hijyen şartlarının önemsenmedi işletmedeki görüntü ise mide bulandırdı.
Kısa süre içinde sosyal medyada da gündem olan korkunç görüntü sonrasında işletmenin yaptığı savunma da şoke etti.
'ÇÖPE ATTIK' SAVUNMASI
Olayın ardından mekanın ilaçlandığını söyleyen işletme yetkilileri, içeride bulunan tüm unlu mamulleri ve malzemeleri imha ederek çöpe attıklarını öne sürdü. İşletme, bu işlem sonrasında istenen hijyen çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarını ihlal eden işletme hakkında yasal işlem başlattı. İş yeri, mühürlenerek ticari faaliyetleri durduruldu.
HATAY'DA DA 3 YILLIK ÜRÜN BULUNMUŞTU
Daha önce de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde bilinen bir börekçide son kullanma tarihi 3 yıl önce geçmiş ürünler bulunmuştu. Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek görüntüsü ise mide bulandırmıştı.