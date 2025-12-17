İzmir’de bir börekçide farelerin cam vitrinde, börekler içinde gezdiği görüntüler mide bulandırdı. Hijyen kurallarını ihlal eden işletme, gece yarısı operasyonu ile mühürlenirken, işletme sahibinin savunması ise şoke etti. İşte mide bulandıran manzara…

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işletmelere yönelik yürüttüğü denetimler sürerken, İzmir’de kaydedilen bir görüntü ‘Pes’ dedirtti.

İzmir’in Buca ilçesindeki hizmet veren bir börekçide fareler olduğunu gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kameraya aldı.

Fareler börekler arasında cirit attı

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Börek tepsilerinin arasında gezen farelerin görüntüsü sonrasında, işletmeye belediye ekipleri geldi. Gece yarısı operasyonuyla işletmede denetim gerçekleştiren ekipler, işletmeyi mühürledi. Hijyen şartlarının önemsenmedi işletmedeki görüntü ise mide bulandırdı.

Kısa süre içinde sosyal medyada da gündem olan korkunç görüntü sonrasında işletmenin yaptığı savunma da şoke etti.

Görüntüler mide bulandırdı

'ÇÖPE ATTIK' SAVUNMASI

Olayın ardından mekanın ilaçlandığını söyleyen işletme yetkilileri, içeride bulunan tüm unlu mamulleri ve malzemeleri imha ederek çöpe attıklarını öne sürdü. İşletme, bu işlem sonrasında istenen hijyen çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

İşletme mühürlendi

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarını ihlal eden işletme hakkında yasal işlem başlattı. İş yeri, mühürlenerek ticari faaliyetleri durduruldu.

HATAY'DA DA 3 YILLIK ÜRÜN BULUNMUŞTU

Daha önce de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde bilinen bir börekçide son kullanma tarihi 3 yıl önce geçmiş ürünler bulunmuştu. Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek görüntüsü ise mide bulandırmıştı.

İzmir'de mide bulandıran görüntü! Fare börek tepsilerinde gezdi

Haberle İlgili Daha Fazlası