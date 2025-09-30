Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Florentino Perez'in başı büyük dertte: Şirketi "kara listeye" girdi

Florentino Perez'in başı büyük dertte: Şirketi "kara listeye" girdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sahibi olduğu inşaat şirketi ACS, Birleşmiş Milletlerin (BM) yayınladığı İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 158 şirketten biri olarak "kara listeye" girdi.

158 FİRMANIN İSİMLERİ YAYIMLANDI

BM İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan ve 26 Eylül'de sunulan raporda, 2 Ağustos 2019 ile 30 Nisan 2025 tarihleri ​​arasında, İsrail işgali altındaki Filistin'in Batı Şeria kentinde faaliyet gösteren 158 firmanın isimleri yayımlandı.

FİLİSTİN'DE FAALİYET GÖSTERİYOR

Söz konusu raporda BM, 138'i İsrailli geri kalanı 10 farklı ülkeden 20 yabancı şirketin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstererek, "insan hakları endişeleri oluşturduğunu" vurguladı.

4 İSPANYOL ŞİRKETİ LİSTEDE

Basında "kara liste" olarak adlandırılan listede 4 İspanyol şirketi bulunurken, bunlardan biri de Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sahibi olduğu ACS oldu.

Diğer yandan İspanya'nın El Pais gazetesi, ACS şirketindeki kaynaklara dayanarak verdiği haberde, şirketin bu iddiayı reddettiğini, "Orta Doğu'nun bu bölgesindeki her türlü faaliyetten uzak durduklarını ve derhal bu listeden çıkarılmayı talep edecekleri" ifadeleri yer aldı.

 

