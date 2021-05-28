Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın, hem yatırım için hem de hediyeleşme adına ülkemizde çokça tercih edilen bir değerli maden. Geçtiğimiz yıl rekor rakamlara ulaştıktan bir süre sonra grafiğini beklenmedik derecede düşüş çizgisine indiren altın, yeniden zirveye oynayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Uzmanlarca artış grafiğinde ibrenin daha da yukarılara çıkacağı öngürüsü bulunan altında, bu haftanın kapanış rakamları belli oldu.

28 MAYIS 2021 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

521,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,60 liradan satıldı.

3 bin 436 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 457 liradan satıldı.

476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan satıldı.

3 bin 358 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 378 liradan satıldı.

bin 679 liradan alınan Yarım Ziynet bin 689 liradan satıldı.

840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satıldı.

Altın için kritik açıklama: 600 TL seviyesi sürpriz olmamalı Altın fiyatları yükselecek mi? Almak mı satmak mı daha kârlı bir tercih olur? Altın fiyatlarının yeniden rekor seviye ulaşmasını bekleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik rakamları açıkladı.

Kuyumcular Odası Başkanından, ‘altın’ gibi öneri Altının fiyatlarının gidişatını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, enflasyon olduğu sürece altının kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

Altın için flaş tahmin! Altını olanlara önemli uyarı Kuyumcular son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının, yeniden toparlanmaya gireceğini ve ons fiyatının 2021 yılı ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini beklediklerini söylediler.