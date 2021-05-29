Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla, Türkiye turizm alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Pandeminin etkisi altında açılacak olan turizm sektörü, bu sezon havalimanlarından, tesislere kadar bir dizi önlemle hizmet verecek. Kapasitelerin düşürülmesinden otellerde PCR testi yapılmasına, açık büfe iptalinden SPA’ların kapatılmasına kadar geniş kapsamlı önlemler alınacak. Geçen yıl devreye konulan güvenli turizm sertifikasının da çalışmaları genişletildi. Sertifikasyon kapsamında 136 olan kriter sayısı 171’e çıkartıldı. 2020 yılında 50 yatak ve üzerindeki konaklama tesislerine zorunlu tutulan sertifika, 30 oda ve üzerindekilere zorunlu hale getirildi. 30 odanın altındaki tesisler ise programa gönüllü olarak başvurabiliyor. Neredeyse 10 bin tesis, sertifikasyon programına dâhil edildi. Şu ana kadar turizm sektörünün 3’te 2’si de aşılandı. Haziran sonunda aşılanmanın tamamlanması planlanıyor.

AŞI BELGESİ

Türkiye, Avrupa’daki uygulamaların burada geçerli olması için de çalışmalar yürütüyor. Rusya ve Almanya’dan Türkiye’ye seyahatlerde test istenip istenmeyeceği önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek. Aynı zamanda AB’nin ülkelere girişte kullanacağı aşı belgesinin, Türkiye’de de devreye girmesi için başvuru yapıldı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ilgili diğer bakanlıklar, Türkiye’nin turizm pazarını oluşturan ülkeler ile yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Rusya ve Almanya’ya ziyaretlerde bulunan Ersoy, Türkiye’nin turizm hizmetlerini anlattı. Görüşmelerde, Türkiye’nin vaka sayılarında önemli bir düşüş kaydettiğine dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, mevkidaşlarıyla aşılama oranlarını ve vaka sayılarını paylaşıyor. Antalya, İzmir, Muğla gibi destinasyonlarındaki vakaların durumu ayrıntılı olarak aktarılıyor.

Rusya'ya turizm çıkarması Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları askıya almasının ardından Ankara, Moskova’ya turizm çıkarması yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mayıs ayında Moskova’yı ziyaret ederek uçuşların yeniden başlatılması için girişimlerde bulunacak.

RUS-ALMAN UMUDU

Rusya, Türkiye ile uçuşları 1 Haziran’a kadar durdurmuştu. Ersoy, Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların yeniden başlaması konusunu da Rus muhataplarıyla değerlendirmişti. Rusya’nın haziranda Türkiye’ye heyet göndererek, detayları yerinde görmeleri bekleniyor. Heyetin kesin geliş tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak. Almanya’nın da birkaç gün içinde güncelleme yapması ve Türkiye’ye seyahat sınırlamasını kaldırılması bekleniyor.

Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, "Rus tur şirketlerinin kaybı en az 5 milyar ruble veya daha fazla da olabilir." dedi.