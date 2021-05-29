Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturduğu belirtilen Getir'in, Londra'nın ardından yurt dışında ikinci adımı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile attığı açıklandı.

5,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak ‘unicorn' listesine giriş yapan Getir'in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Şirketi kurarken hayal ettiğimiz yurt dışında Getir adıyla faaliyet gösterme hedefimizi, 4 ay önce Londra'da hizmete başlayarak gerçekleştirdik. Büyük ilgiyle karşılandığımız Londra'nın ardından Kıta Avrupası'ndaki ilk durağımız ise önemli ticari merkezlerden biri olan Amsterdam oldu. İngiltere'de olduğu gibi Hollanda'da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdireceğimize inanıyoruz" dedi.

Global bir marka olma yolunda ilerleyen Getir'in, Londra ve Amsterdam'ın ardından kısa bir süre içinde Berlin ve Paris ile Avrupa'daki operasyonlarını genişletmeyi planladığı belirtildi.