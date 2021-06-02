Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacak.
Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak
02.06.2021 - 01:26 | Son Güncelleme: 02.06.2021 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 11 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akdeniz üniversitesi,
791907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/791907.aspx
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