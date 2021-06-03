Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son beş aydır üst üste rekor kıran ihracat sektörü mayıs ayında da hız kesmedi. Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en iyi ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Son beş aylık ihracat ise yüzde 38,3 artış ve 83 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Son 12 aylık ihracat 193,3 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. İthalatımız ise mayıs ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20,6 milyar dolar oldu. Biz girişimcimizi ve ihracatçımızı destekleyerek ülkemize yatırımcı çekmenin, Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini verirken, birileri de 'Battık, bittik, iflas ettik' söylemleriyle Türkiye'yi kötülemekte ve bu mücadeleyi baltalamaktadır. Elbette bu ülkeye bir çivi bile çakmayanların, bu ülke için sorumluluk üstlenmeyenlerin bu tip sorumsuz tavırları hiçbir zaman karşılık bulmayacaktır" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle de ihracat ailesinin bayram ve hafta sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesi ve tam kapanma tedbirlerine rağmen tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdiğine dikkat çekerek "Mayıs ayı ihracatımızla beraber, cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak-mayıs dönemi ihracatını da gerçekleştirmiş olduk. İnşallah, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız. İhracat ailesi, dünyanın birçok noktasıyla doğrudan teması olması nedeniyle risk altında. Ayrıca, önemli pazarlarımızın aşı pasaportu uygulamasına başlamış olması, pazara erişimi noktasında çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. İhracat ailemize aşılama programında öncelikli verilmelidir” diye konuştu.

KİMYA LİDERLİĞE OTURDU

Mayısta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 25 sektör ihracatını artırdı. Birçok sektörde artışlar yüzde 100'leri geçerken, çelik sektörü 1 milyar 745 milyon dolarla tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Mayısta 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de liderliğe yükseldi. Mayısta Türk bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçı ailesi 175 ülkeye ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke, 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk üç il ise şöyle sıralandı: 6 milyar 577 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 174 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 128 milyon dolarla Kocaeli.

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artış 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir." açıklamasını yaptı.

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