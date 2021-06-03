Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcılar için uzun vadede güvenli yatırım kaynağı olan altın, yükselişiyle yüz güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamlara ulaştıktan bir süre sonra grafiğini beklenmedik derecede düşüş çizgisine indiren altın, yeniden zirveye oynayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Uzmanlarca artış grafiğinde ibrenin daha da yukarılara çıkacağı öngürüsü bulunan altının gram satış fiyatı 524,60 lira oldu.

3 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da;

524,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524,60 liradan,

3 bin 456 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 477 liradan,

478 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 482 liradan,

3 bin 378 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 398 liradan,

bin 689 liradan alınan Yarım Ziynet bin 699 liradan

845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satıldı.

Kuyumcular Odası Başkanından, ‘altın’ gibi öneri Altının fiyatlarının gidişatını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, enflasyon olduğu sürece altının kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

Altın için kritik açıklama: 600 TL seviyesi sürpriz olmamalı Altın fiyatları yükselecek mi? Almak mı satmak mı daha kârlı bir tercih olur? Altın fiyatlarının yeniden rekor seviye ulaşmasını bekleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik rakamları açıkladı.