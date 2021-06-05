Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

ERZİNCAN

Kızılay İçecek, Erzincan fabrikasındaki üretim kapasitesini açtığı yeni üretim hattıyla iki kattan fazla artırırken, 27 kişiye de istihdam sağladı. Yatırımla Erzincan fabrikasında üretilen sade maden sularının yanına, yüzde 100 doğal meyve aromalı maden suları da eklendi. Böylece Erzincan kaynağının zengin magnezyumu doğal meyve aromaları ile birleştirilerek yeni bir ürün grubu daha tüketiciye sunulacak. Yeni üretim hattı aynı zamanda maden suyu ihracatında Kızılay’ı çok daha iddialı bir konuma taşıyacak.

Yeni üretim hattının açılış töreni, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un katılımlarıyla yapıldı. Törende konuşan Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, “Bu maden suyu sadece içinde zengin mineraller olan sıradan bir içecek değil. Bu su iyiliğe ve merhamete akıyor. Bu büyük doğal hazineden elde edilen gelirin tamamı, insani yardım amacıyla kullanılıyor. Yüz binlerce çocuk bu su sayesinde yeni bayramlık giyiyor, yüz binlerce anne çocuklarını bu maden suyu sayesinde verilen gıda paketleriyle doyuruyor" dedi.

30 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Erzincan’dan dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade eden Kul şöyle konuştu: Dünyanın ilk maden suyu markalarından biri olarak ihracat bizim için stratejik bir öneme sahip. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapmaktayız. Ayrıca bir dünya markasına dönüşmek için Turquality süreçlerimizi de tamamlamak üzereyiz. Hem ülkemizin kıymetli maden sularını tüm dünyaya tanıtma, hem de Kızılay Maden Suyu olarak bir dünya markasına dönüşme hedefleri bizi çok heyecanlandırıyor. Bu doğrultuda ihracat yaptığımız ülke sayısını en az iki katına çıkarmayı hedeflemekteyiz. Burada saatte 50 bin şişe üretim kapasitesi olan fabrikamıza, Türkiye’nin en hızlı hatlarından birini ekledik. Bu yeni hattın kapasitesi saatte 60 bin şişe. Toplamda sadece bu fabrikada saatte 110 bin şişe üretim kapasitesine ulaşacağız. 2.500 metrekare olan kapalı depo alanımızı 10 bin metrekareye çıkardık.

DOĞAL KAYNAK SUYU YAKINDA MARKETLERDE YERİNİ ALACAK

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın yeni atılımlarla daha da güçleneceği belirterek, şunları söyledi: Geçen sene 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Kızılay’ın en büyük gelir kaynaklarından birisi bağışların yanında bu kuruluşlarımız. Buradaki yatırım Erzincan’a da önemli bir katkı sağlayacak. Şu andaki kapasitemizi ikiye katlayacağız. Bu su, içerdiği magnezyum oranıyla dünyanın en zengini. Erzincan’ın ekşi suyunu da yakın zamanda dünya ile buluşturacağız. Avrupa, kişi başına yılda 100 litre maden suyu tüketiyor. Türkiye’de 12-13 litre tüketiliyor. Bu tüketimi artırmamız gerekiyor. Çok yakın bir zamanda Kızılay’ın ‘Doğal Kaynak Suyu’ marketlerde yerini alacak. Vatandaşlarımız hem maden suyunu hem de doğal kaynak suyunu kaynağından el değmeden sağlıklı bir şekilde paketlenmiş ve evinin önüne ulaştırılmış şekilde bulabilecek.