Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Otomotiv sektörünün kalbi Bursa'da faaliyet gösteren Tusonics, Sonotronic'in ürünlerinin satış, dağıtım ve servisinden sorumlu olacak. Dünya çapında Porsche, Audi ve Lamborghini gibi otomotiv markalarına hizmet veren Sonotronic'in hedefinde ise TOGG var. Sonotronic Otomotiv ve Plastik Satış Müdürü Marc Hagele, Türkiye’de Ferrero ile gıda sektöründe, Miele ile beyaz eşya sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek “Otomotiv sektöründe ise Farecia ile Formpak ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu firmalar Ford, Renault, TOFAŞ gibi araçların plastik aksamlarını üretiyorlar. Teknoloji transferi yaparak plastik kaynak makinelerini Türkiye'ye getiriyoruz. Bu makineler özel olarak üretiliyor ve otomotiv, gıda, ambalaj sanayi, tekstil, beyaz eşya ve atıkların ayrıştırılmasına kadar bir çok alanda kullanılıyor. Hedefimiz TOGG'da yer almak” dedi.

Tusonics Genel Müdürü Sinan Bulhan ise Sonotronic’in Türkiye'deki satış, dağıtım ve servis hizmeti vereceklerini ifade ederek “Sonotronic'in Avrupa’da verdiği hizmetin aynısını Türkiye’de vereceğiz” diye konuştu.

TOGG paylaştı: Yerli otomobil fabrikasında son durum TOGG'un resmi twitter hesabından Gemlik'teki yerli otomobil tesisindeki son durumu anlatan bir video yayınladı.