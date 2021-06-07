Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Thodex'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kripto para borsası Thodex tarafıdan mağdur edilen bir kişinin alacağına karşılık başlattığı icra işlemleri kapsamında, şirketin 3 aracı ile banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu. Mağdurun avukatı yaptığı açıklamada, haciz işleminin uygulandığını anca kendilerinden önce gelen 120 kişi olması nedeniyle dosyalarını tahsil edemediklerini belirterek, "Bu nedenle müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" dedi.

3 AYRI HESAPTAKİ PARALARA HACİZ KONULDU

Thodex'ten kripto para alarak mağdur olan A.Ş.H., alacağına karşılık avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı. Anadolu 18. İcra Müdürlüğü hazırladığı tensip zaptında, kripto para borsası Thodex'e ait 3 ayrı araca haciz konulması talebinin kabulüne karar verdi.

İcra Müdürlüğü'nün, mağdur A.Ş.H'nin alacağına karşılık banka hesaplarında bulunan paralara da haciz konulmasını istemesi üzerine, haciz bildiriminin ulaştığı bankalardan birinden gelen cevapta, Koineks Teknoloji AŞ'ye ait bir şubedeki 3 ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 lira ile 16 avro bulunduğu belirtildi.

Yazıda, bu meblağlar üzerinde daha önceden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş tedbir kararları olduğu belirtildi.

"DOSYAMIZI TAHSİS EDEMİYORUZ"

Thodex'e uygulanan haciz işlemine yönelik açıklama yapan avukat Berke Kaşıkaralar, Haciz ihbarnamelerini ilgili bankaya gönderdiklerini belirterek, "İlgili bankalardan gelen cevaba göre hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut. Bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız ancak bizden önce gelen 120 kişinin olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır." diye konuştu.

ZARARI 50 BİN LİRA

Avukat Kaşıkaralar, müvekkilinin ailesi ile birlikte yatırdığı paralara karşılık 50 bin lira civarında zararının bulunduğunu belirtti.

FİNANS UZMANI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Son olarak Thodex soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta Maltepe'de yakalanarak gözaltına alınan, tutuklanması istenen firari finans uzmanı R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.A.'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Thodex soruşturmasında tutuklama talebine ret Son dakika Thodex haberi: Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması istenen finans uzmanı R.A.'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Thodex'in finans sorumlusunun ifadesi ortaya çıktı: “Düğün birikimimizi yatırmıştık, ben de mağdurum” Thodex'in finans sorumlusu olan Rana Azap, patronu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçacağını bilmediğini, kendisinin de mağdur olduğunu, zimmetine para geçirmediğini ve muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisi olmadığını belirtti. Nişanlısıyla birlikte düğün birikimleri olan 50 bin lirayı sisteme yatırdıklarını söyleyen şüpheli, “Sistemden paramı çekemedim. Faruk bey bana ‘her şey düzelecek’ dedi. Daha sonra haber alamadık” ifadelerini kullandı. Azap, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.