Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son olarak 4 Haziran’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde, ABD’yi doları silah gibi kullanmakla suçlaması, Rus devletinin önemli stratejilerinden biri olarak tanımlanan “dolarsızlaşmayı” nasıl uygulayabileceğine yönelik tartışmaları tekrar gündeme taşıdı. Putin’e göre ABD, doları bir yaptırım silahı olarak kullanarak “bindiği dalı kesiyor” ve doların güvenilirliğini azaltıyor. Doların rezerv para konumunu sağlayan en önemli unsurlardan “petrodolar” ilişkisine de atıfta bulunan Putin, enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirterek “Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur” yorumunda bulundu.

DOLARIN PAYI AVRI, YUAN VE ALTIN VARLIKLARINA DAĞITILACAK

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un 3 Haziran’da “Bir ay içerisinde Ulusal Refah Fonu’nda dolar varlıklarını tamamen sonlandıracağız” açıklaması ise küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip Ulusal Refah Fonu’nda doların payının ise avro, yuan ve altın cinsinden varlıklara dağıtılması planlanıyor. Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılmasına yönelik Batılı ülkelerden gelen çağrılar da ülkenin, blok zincir ve dijital para birimlerinde gelişen teknolojileri kullanarak ABD’den daha bağımsız bir finansal yapıya kavuşmak için attığı adımları somutlaştırıyor. Bu anlamda dijital ruble ve Swift sistemine alternatif blockchain çözümleri masada.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN İKAZ

ABD’li yetkililer ise Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin dolardan bağımsız hareket eden kendi dijital para birimlerini oluşturmalarının ve başka ülkelerin de buna katılmalarının ABD için tehdide yol açabileceğine yönelik ikazlarda bulunuyor.

Putin'den dolar açıklaması Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin doları silah olarak kullandığı görüşünde bulundu.