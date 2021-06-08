Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NET İnşaat Danışmanlık Mühendislik 20 yıllık tecrübe ve birimi ile büyük yatırımlarına devan ediyor. Şirket, şimdi de sanayi sitesini hayata geçiriyor. Model Sanayi Merkezi Kapaklı adını taşıyan dev proje modern çizgisi ve modüler yapısı ile yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Verilen bilgiye göre, Çerkezköy OSB ve Kapaklı OSB'ye komşu, hızla gelişmekte olan Kapaklı ilçesinde hayata geçen Model Sanayi Merkezi, INNO Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yönetiminde, NET İnşaat'ın ana yüklenicisi olarak 2021 yılında teslimlere başlıyor. 50 bin metrekarelik alanda 5 bloktan oluşan Model Sanayi Merkezi, işletmecilerine 100 metrekareden 11 bin metrekareye kadar ister imalat ister depolama, isterse de ofis olarak kullanılabilecek alanlardan oluşuyor. İsteğe bağlı değişen iç tasarımı ile tamamlanmış veya işletmelere uygun olarak kolay tasarlanabilecek şekilde hayata geçen yapısıyla İşini büyütmek isteyenlere vazgeçemeyecekleri imkanlar sunan sanayi merkezi, aynı zamanda iş insanlarının sektördeki lider kuruluşlara hızlı ulaşmasına ve ticaretini genişletmesine de imkân sağlıyor. Sanayi merkezi ayrıca, 12 metre yüksekliği, 9,5 metre genişliği ile sanayi ve depolamaya ciddi oranda katkı sağlarken; araç girişlerinde ve yük indirmelerinde müşterilerine büyük imkanlar sunuyor. 2021'de teslim olacak proje satışlarında ayrıca, yüzde 0 faizli ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri bulunurken kira garanti imkânı da bulunuyor.

Sanayi merkezinin özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Gerek konumu gerek alt yapı imkanları ile firmaların gelişimine katkı sağlayıp birbirinden önemli ve değerli imkanları işletmelere bir arada sunuyor. Her işletmeye düz araç girişi, özel otopark, 7/24 kameralı güvenlik, doktor-revir hizmetleri, nakliye ve forklift ofisleri, dilediğiniz büyüklükte toplantı salonları, geniş servis ağı ve sosyal alanları ile tercih sebebi oluyor. Kazanç ve gelecek vadeden Model Sanayi Merkezi'nin planında farklı büyüklüklerde dükkanlar, atölyeler ve uygulama alanları bulunurken; üretim ve depolama hizmeti veren firmaların tüm ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu. Güvenilir ve istikrarlı iş yapış biçiminden taviz vermeden, endüstriyel tesisler, fabrika binaları, depolama binaları, araç satış ve servis istasyonları, oteller, okullar, konut ve kentsel dönüşüm projeleri, spor tesisleri vs. gibi birbirinden bağımsız birçok alanda hizmet veren NET İnşaat güvencesi ile hayata geçen sanayi merkezi, bölgeye yüksek istihdam da sağlıyor.

NET İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yaman, Model Sanayi Merkezi'nin ekonomiye sağladığı katkı ve işletmelere sağladığı imkanları şöyle açıkladı: “Projemizi hayata geçirme kararı alırken sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk. Şehir içi sanayi bölgelerinin artık ihtiyaçlara cevap vermede zorlandığını fark ettik. Sanayinin kalbinin attığı Kapaklı'da böyle bir yatırım gerçekleştirmekten, bölgeye yüksek istihdam, ülke ekonomisine katkı sağlamaktan ben ve ekibim büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize inanan ve yıllardır bu sektörde olan bir iş adamı olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”.

Yaman, ayrıca şirket olarak 20 yılı aşkın bir süredir inşaat, mühendislik ve danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini, Model Sanayi Merkezi'nin tüm bu sektörde edindikleri tecrübelerin birleşimi olduğunu ifade etti.

Geçmişte yazdıkları başarı hikayelerinin yollarına ışık ve güç olduğunu kaydeden Yaman, “Model Sanayi Merkezi, işletmelerin geleceğine değer katacak kıymetli bir proje olarak hayata geçti” dedi.