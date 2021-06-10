Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 24 milyar dolar civarında gerçekleşti. Çinli akıllı telefon üretici şirketleri Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi firmalar Türkiye'ye yatırımlarını artırdı. Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısı da 2016'da 167 bin 570’ken, 2019'da 426 bin 344’e yükseldi. Salgın sonrası Çin’den bir milyon turist bekleniyor. 2013'te ilan edilen, tarihî İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan Kuşak ve Yol Projesi çerçevesinde de Türkiye ve Çin iş birliği gelişiyor. Bu çerçevede Türkiye, ‘Kuşak ve Yol’ ile ‘Trans-Hazar-Orta Koridor’ projelerini hayata geçirme hedefiyle ‘Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi’ni tamamladı. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden Çin'e giden ilk ihracat treni ise 19 Aralık 2020'de Şian şehrine ulaştı. Türkiye, Şangay İş Birliği Örgütü üyesi ülkelerle ilişkilerini de güçlendiriyor. Şu anda örgütün Diyalog Partner Platformu statüsüne sahip olan Türkiye’nin gözlemcilik statüsüne yükselmesi bekleniyor. Çin'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Türk Cumhuriyetleriyle de eğitimden savunma sanayiine, ticaretten siyasi diyaloğa her alanda daha çok iş birliği derinleşiyor. Söz konusu ülkelerle yeni ekonomik ve ticari anlaşmaların yanı sıra askerî iş birliği ve STA da imzalandı.

MİLLİ PROJELER BOY GÖSTERİYOR

Türk savunma sanayiinin millî projeleri dünya pazarına açılırken bu alanda da Asya ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Pakistan, Malezya ve Endonezya ile savunma sanayiinde yeni anlaşmalar, ortaklıklar ve iş birliği yapılıyor. MİLGEM projesi çerçevesinde dört adet MİLGEM korvetinin Pakistan’a ihracı, planlandığı şekilde devam ediyor. Yine, Filipinlere millî taarruz helikopteri ATAK’ın ihracatı planlanırken Pakistan’a da ATAK’ların tedarik edilmesi bekleniyor. Ayrıca son dönemde tüm dünyanın yakın takip ettiği millî SİHA’larla Asya ülkeleri de yakından ilgileniyor. Özellikle Kazakistan, Endonezya ve Malezya’nın silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ve Anka-S almak için Türkiye ile görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

Yeniden Asya İş dünyası, Asya ve Uzak Doğu'ya seferberlik başlatıyor. Ticaret Bakanı Pekcan, "Dış ticaret açığı verdiğimiz bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç uzak değil" diyerek, yeni dönemin rotasını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu: 'Yeniden Asya' açılımının değerini salgın sırasında tekrar gördük Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dünyanın en büyük ekonomilerinin bile içe kapandığı, devlet kurumlarının çöktüğü bir dönemde el birliğiyle turizmden, sanayiye, ekonomimizi canlı tutmayı başardık. Pandemiden önce açıkladığımız ‘Yeniden Asya’ açılımının değerini salgın sırasında tekrar gördük” ifadelerini kullandı.