Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide alınan tedbirler, artan dış talep ve salgının aşılama ile birlikte gittikçe etkisini zayıflatması, makroekonomik verilerde de toparlanmayı hızlandırdı. Türkiye'nin cari işlemler açığı, dış ticaret açığındaki gerileme, turizm ve taşımacılık gelirlerindeki artış öncülüğünde, nisanda 1,7 milyar dolar ile son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler, yıllık cari dengede iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngörüyor. Nisan ayı sonucunun açıklanması ile yıllıklandırılmış cari işlemler açığı da 32 milyar 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın nisan ayında 5,3 milyar dolar düzeyinde cari açık verilmişti.

EMTİA FİYATLARINA DİKKAT

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Dış ticaret açığı nisanda, yıllık bazda yüzde 33,3 azalmıştı. Buna ek olarak salgının ilk dalgasında sıfıra inen turizm gelirleri, 640 milyon dolara yükseldi. Bavul ticaretinde 438 milyon dolara sıçrama olurken, taşımacılık gelirlerinde yüzde 282,6 artış kaydedildi. Böylece hizmetler dengesinde yıllık toplam artış 1,15 milyar dolar oldu. Turizm ve taşımacılık gelirlerinde gözlenen toparlanma sayesinde yıllık cari açıkta düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl cari denge; iç talep kaynaklı büyüme, altın ithalatı, turizm ve taşımacılık gelirlerinin sert düşüşü gibi birçok olumsuz faktörün bir araya gelmesi sebebiyle 37,3 milyar dolar açık vermişti. Bu yıl ise emtia fiyatlarında genele yayılan artışın, cari denge üzerinde olumsuz yansımaları gözlenecektir. 2021'de 25 milyar dolar cari açık öngörürken bu tahmin üzerindeki risklerin yukarı yönde devam ettiğini de düşünmekteyiz” dedi.

TURİZM TEMMUZDA ARTACAK

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da “Salgının etkileri küresel ekonomilerde hafifledikçe ve ekonomik faaliyet geliştikçe, dış talepteki iyileşme eğilimi de sürecektir. Bu nedenle ihracatı pozitif görmeye devam ediyoruz. Finansal şartlardaki sıkılığın talebi sınırlayıcı etkisi ve altın ithalatında görülen azalma, ithalattaki büyümeyi de sınırlaması açısından olumlu. Turizmde sınırlamaların hafifletilmesi ve yurt içinde aşılamanın hızlandırılmasının buna yapacağı katkı, temmuz ve sonrasının turizm gelirleri açısından daha iyi geçmesini sağlayabilir” diye konuştu.