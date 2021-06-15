Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de altın madenciliği alanında son aylarda gelen güzel haberler pozitif beklentileri artırdı. Geçen yıl ülkede 42 ton altın üretildi. Ekonomiye buradan 2,4 milyar dolar dolar kazandırıldı. Koza Altın’ın geçen hafra Ağrı’da temeli atılan altın madeni tesisi de ülkenin altın üretiminin yıllık 100 ton hedefine ulaşmasında önemli katkı sağlayacak. Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; Ağrı’da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi bulunduğunu hatırlatarak “Türkiye’de üretilen madenlerin ekonomiye katkı sıralamasında altın ilk sırada yer alıyor. Ancak 6.500 ton altın potansiyelimiz var. bunun henüz 1.500 tonunu üretilebilir rezerve dönüştürebildik. Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltmak için, altın potansiyelini ekonomiye kazandıracak yatırımların ‘stratejik’ kapsamda değerlendirilmesi gerekiyor. Yüksek altın potansiyeline rağmen geçen yıl 25 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Altına ilgi fazla olunca ithalatı için ödenen para da dış ticaret açığını artırıyor” dedi.

STANDARTLARI YAKALADIK

Türkiye'nin sektörde uluslararası standartları yakaladığını da aktaran Mehmet Yılmaz “Kanada, ABD, Avustralya, Finlandiya veya İsveç gibi gelişmiş ülkelerde altın nasıl aranıyor, nasıl çıkarılıyor, siyanürle nasıl ayrıştırılıyorsa ülkemizde de aynı teknoloji ve yöntemlerle yapılıyor. Hem çevreyi hem insan sağlığını koruyarak gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir madencilik nasıl yapılıyorsa biz de aynı şekilde yapmak zorundayız. Uluslararası standartlarda altın üretimi yapan işletmelere ve altın rafinerilerine sahibiz. Borsa İstanbul'da altının alım-satım ve ithalatını yöneten Kıymetli Madenler Piyasamız ve çok güçlü bir mücevher sektörümüz var” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz; mücevherat tasarımını, işçiliği, pazarlamayı uluslararası standartlarda yapabilecek yüzlerce uzman yetiştiğine işaret ederek Türkiye’nin altın sektöründe ham maddeden nihai ürüne kadar üretim basamaklarının hepsini başarıyla tamamlayan ender ülkelerden olduğunu söyledi.

Cari açığa da 'altın' vuruş! Türkiye'nin 160 ton altın ithalatı var. Bu açık millî kaynaklarla kapanacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve Ağrı’da sondaj çalışmalarımız sürüyor. Umut var, yeni müjdeler vereceğiz" dedi.

Ağrı'da 20 ton altın rezervi bulundu Bakan Varank, altın rezervinin 20 ton, gümüş rezervinin ise 3,5 ton olduğunu bildirdi.