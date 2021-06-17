Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesi öngörülmüyor.

Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, beklentilerinin, politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu söyledi. Normalleşmeyle birlikte iç talep göstergelerinin güçlü seyrettiğini, bunun da maliyet unsurları ve tüketici fiyatları üzerindeki riskleri yukarı yönde tuttuğunu belirten Mert, “Dolayısıyla mayıs ayı PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir” dedi.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB’nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi. Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

Faiz indirimi için zemin oluştu mu? TCMB politika faizi yüzde 19'da bulunuyor. Mayıs enflasyonu ise yüzde 16,59... Teknik anlamda indirim için ufak bir marj alanı oluştu. Bunun sürdürülebilir olması önemli. Bu anlamda haziran enflasyonu ve ABD verileri belirleyici olacak.