Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

57 kilometre uzunluğu, 2.300 metre derinliğiyle dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli olarak tarihe geçen Gotthard Base Tüneli, çapraz geçişler, erişim tünelleri ve şaftlarla birlikte toplam 152 kilometreye kadar ulaşıyor. İsviçre’nin Zürih kentinden İtalya’nın Milano şehrine gidişi 2 saat 40 dakikaya düşüren tünel sayesinde Avrupa da çelik ağlarla birbirine bağlanıyor. Mono Steel’in de

aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından yapımına 1999 yılında başlanan tünel için 20 milyar avroya yakın harcama yapıldı. 21 yıl süren inşaat çalışmalarında 300 kilometre uzunluğunda ray döşendi. Toplamda 152 kilometre uzunluğa sahip tünelde 2.500’den fazla Türk ve yabancı işçi görev aldı.