Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 bini aşkın e-Ticaret firmasına altyapı sağlayan Ticimax e-Ticaret Sistemlerinin 14-20 Haziran arası yapılan harcama kategorilerini analiz ettiği Babalar Günü raporuna göre, bu dönemde online alışverişte aksesuar, elektronik ve giyim eşyası başta olmak üzere, tekstil ürünleri, ayakkabı, gıda, kozmetik, takı ve iç giyim satışları öne çıktı. Bu dönemde satış hacminde belirgin bir yükseliş görülen aksesuar kategorisinde, cep telefonu aksesuarları, bilgisayar aksesuarları, otomobil aksesuarları ile gözlük, çakmak, cüzdan ve bileklik gibi bireysel aksesuarlar ön plana çıktı.