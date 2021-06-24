Yatırımcıların ilk akla gelen ve güvenli yatırım olarak gördükleri altın, aynı zamanda özel günlerde hediye etmek için de çok fazla tercih ediliyor. Altında haftalık kapanış fiyatları belli oldu. Kapanışta altının değer kazandığı görüldü.
24 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.305,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 498,40 liradan işlem gördü. 
 
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
 
                                                     ÇARŞAMBA                                 PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN            Alış          Satış                           Alış              Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)             496,80      497,00                        498,20        498,40
Cumhuriyet Ata Lira                   3.275,00   3.296,00                     3.284,00     3.305,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)                    453,30      457,30                        455,00        459,00
Lira(Tam) Ziynet                         3.200,00   3.220,00                     3.208,00     3.228,00
Yarım Ziynet                               1.600,00   1.610,00                     1.605,00     1.615,00
Çeyrek Ziynet                              800,00     805,00                         803,00        808,00
 

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