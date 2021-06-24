Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.
Dolar ve altın dalgalı sularda ABD Merkez Bankası, “tahvil alımını azaltma" ve "faiz artışı" şeklinde gerçekleşecek iki aşamalı sıkılaşma politikasını uygulamaya başlayacak. Dolar dünyada güçleniyor. 'Ons'ta ise 10 yıl önce yaşanan büyük düşüşün benzerinden korkulsa da; beklentiler büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda...
Altındaki düşüşe dolar freni ABD Merkez Bankasının (FED) hafta ortasındaki toplantısının ardından "şahin duruş" sinyali vermesi, en fazla altın fiyatlarını etkiledi.