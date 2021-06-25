Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

APSS Teknoloji şirketinin kuruca ortaklarından Orhun Mert Şimşek, başlangıçta amaçlarının kurumsal firmalara mobil uygulama çözümü sunmak istediklerini, hatta Enerjisa, HAVELSAN gibi firmalara hizmet verdiklerini belirterek “Sonrasında mobil oyunu denemek istedik. Yazılımını yaptığımız oyunla büyük başarı kazandık. 4 kişi başladığımız işte 15 kişiyle devam ediyoruz. İlk oyunumuz A Word, Ocak 2017’den itibaren 16 milyondan fazla indirildi. Trivia Race 3 D adlı oyunumuz, 9-10 ayda 9,5 milyon indirmeye ulaştı. Kullanıcıların yüzde 25’i ABD, yüzde 10’u İngiltere, yüzde 10’u Almanya’dan” dedi.

Yerli oyunlar beğenide dünya ortalamasını aştı Gaming in Turkey'in 2020 raporuna göre uygulama mağazası Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2.689'dan fazla Türk yayıncı bulunuyor.