Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el otomobil piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen galerici Yunus Ete “Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dâhil her şeyin düzeleceğini umuyoruz” dedi.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Bayram öncesi dönemlerde otomobil alımlarının arttığına dikkat çeken galerici Uğur Potur ise “İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kalkmasıyla piyasaların eski günlerine döneceğini öngörüyoruz. Müşterilerimiz gelmeye başladı fakat otomobil kredi faizlerinin düşmesini istiyorlar. Havalar ısındı, önümüzde de bayram var. Bu dönemlerde ikinci el otomobil alım satımları artıyor. Bizde bu dönemde piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İkinci elde satış azalıyor fiyat artıyor Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış gerçekleşti.

Çip krizi ikinci el pazarını da etkiledi Koronavirüsün otomotiv sektörüne olan etkileri devam ederken 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile kısıtlamaların kademeli olarak kalkmasıyla, ertelenen taleplerin artış göstermesi bekleniyor.