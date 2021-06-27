Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tebliğle, abonelik sözleşmesi, numara taşıma, işletmeci değişikliği, nitelikli elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta ve SIM değişikliği başvuruları işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi hâlinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması amacıyla uygulanacak sürece ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre başvuru sahibinin kimliği, e-Devlet Kapısı, yapay zekâ veya yetkili ile görüntülü doğrulama, yüz yüze kanallarla video görüntüsü alma gibi yöntemlerle doğrulanabilecek.

YIL SONU YÜRÜRLÜKTE

Kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması durumunda öncelikle başvuru sahibi, irtibat numarası veya elektronik posta adresini beyan edecek. Bu numara veya elektronik posta adresine tek kullanımlık parola veya link gönderilerek, beyan edilen iletişim bilgisinin kullanıldığı teyit edilecek. İşletmeci/hizmet sağlayıcı, elektronik kalem veya benzeri yöntemle kişilerin biyometrik verilerini elektronik ortamda alamayacak. Yönetmelik, 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bakan Selçuk: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek" dedi.

SGK yeni kimlik doğrulama uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Türkiye genelinde Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması başlatılıyor.