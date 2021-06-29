Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019’da günlük 3 milyon 726 bin olan e-Ticaret sipariş adedi, 2020’de yüzde 68’lik büyüme ile 6 milyon 273 bin oldu. Kargo şirketlerince sağlanan toplam gönderiler arasında, e-Ticaret gönderilerinin payı da yüzde 60’a çıktı. Yıllık 2,29 milyar adet sipariş karşılığı 226 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaşan e-Ticaret’te, en fazla alışveriş pazartesi günleri yapılıyor. Tüm siparişler içinde yüzde 20’lik paya sahip pazartesiyi, yüzde 16 ile salı ve perşembe izliyor. Pazar ise yüzde 9 ile e-Ticaret’te en sakin gün oldu.

EN FAZLA ALIŞVERİŞ KASIM AYINDA

Aylık bazda ise en fazla alışveriş global kampanyaların düzenlendiği kasım ayında yapılıyor. 27,2 milyar liralık siparişin verildiği kasım ayını, 26,2 milyar liralık siparişle yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı aralık ayı izliyor. En sakin aylar ise nisan (13,1 milyar TL) ve mart (13,7 milyar TL). İnternet üzerinden en fazla mal ve hizmet siparişi veren illerin başında İstanbul geliyor. Yüzde 35’llik paya sahip İstanbul, her üç siparişten birinin adresi oluyor. İstanbul’u yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir izliyor.

e-Ticaret’te istihdam açığı var Bilişim Sanayiciler Derneğinin (TÜBİSAD) son raporlarına göre, pandeminin etkisiyle 2020’de internetten satış yapan işletme sayısı bir önceki yıla kıyasla dört katına çıktı. Ancak bu alanda eğitimli istihdam açığı da büyüyor.

e-Ticaret'te dünya birinciliği geliyor Dünyayı sarsan krizlerin belki de en güçlüsünü yaşadığımız bu dönemde yaşanan değişime en iyi ayak uyduranlardan biri e-ticaret sektörü oldu. Türkiye'nin sanal ödemedeki öncü markası Payten'in Türkiye Lideri Burak Kutlu, gazetemize verdiği röportajda e-ticaret sektörünün gelişimi ve Türkiye'deki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.