Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, günde 19-20 bin arası Rus turistin Antalya Havalimanı’na iniş yaptığını belirterek “Ruslar Antalya’yı çok özlemişler. Öncelikle, başka bir destinasyona yönelmediler ve ısrarla Türkiye uçuşlarının açılmasını beklediler ve açılır açılmaz Antalya’ya gelmeye başladılar. Ukraynalı turistler de en zor dönemlerde dahi gelmeye devam etti. Bir diğer sadık pazarımız Doğu Avrupa pazarımız. Sırbistan, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, buralardan az veya çok turist akışı sürdü ülkemize. Ayrıca Bulgaristan’dan son haftalarda önemli ölçüde turist almaya başladık. Yine, Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri gibi ülkeler de önemli bir akış içerisinde” dedi. Rusya ile BDT ülkelerinin villalara büyük talep gösterdiğini dile getiren Alkaya “Turistler de pandemiden uzak tatil yapmak istiyor. Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia Golf Club arasında yer alan Azure villalarımızda rezervasyonlar kapanmak üzere” diye konuştu. İngiltere pazarının da golf turizmi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Alkaya “Belek bölgesinde oteller, 55-60 bin oyun noktasına gelmişlerdi. Şu an bölge golf turistini bekliyor” ifadesini kullandı.

Antalya tatili Ukraynalı turistin sonu oldu Ukraynalı turist, tatil yapmak için geldiği Antalya'da kullandığı jet skinin başka bir jet ski ile çarpışması sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.