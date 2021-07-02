Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Mobil internet tamamen dijitalleşiyor. Pandemiyle birlikte kazanılan dijital alışkanlıkların kalıcı olacağını öngören Vodafone Türkiye, Vodafone Simple adı altında dijital mobil hizmetini duyurdu. Türkiye’de bir ilk olan bu hizmette, taahhüt ve aşım ücreti bulunmuyor. Müşteriler dijital üyelik yoluyla ön ödeme ve faturaya ihtiyaç duymadan istediği paketten yararlanabiliyor.

SEÇMEME ÖZGÜRLÜĞÜ

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2025 yılına kadar dijital servisler şirketi olmak istediklerini belirterek “Pandemi sonrası dijital alışkanlıkların devam edeceğini öngörüyoruz. Buradan hareketle, Vodafone Simple deneyimini geliştirdik. Müşterilerimize seçmeme özgürlüğünü rahatlıkla yaşayabilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Vodafone Simple, ön ödemeli de değil, faturalı da değil; telekom dünyasında yepyeni bir açılım” dedi.

Vodafone Simple için başvuru ve aktivasyon dâhil tüm işlemler Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vodafone müşterileri, tarifelerini istediğinde değiştirebiliyor ya da tarife yenilemesini durdurup iptal edebiliyor. Böylece tarifeler arasında kaybolmadan, GB’a göre kolayca karar verip isterlerse anında vazgeçebiliyorlar. Vodafone Simple müşterileri, tarife hakları bittiğinde aşıma düşmüyor. Tarife içeriği yetmezse, kayıtlı kredi kartıyla ek paket alabiliyor. Ödemeler, müşteriler faturalarını düşünmesin diye otomatik gerçekleşiyor. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart kolayca değiştirilebiliyor ve istendiğinde otomatik ödeme durdurulup iptal edilebiliyor. Müşteriler ihtiyaç duymaları hâlinde Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’den de destek alabiliyor.

ÜÇ DİJİTAL TARİFE

Vodafone Simple kapsamında sadece mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor. Buna göre, 10 GB’lık Simple Small 45 TL’ye, 15 GB’lık Simple Medium 55 TL’ye ve 25 GB’lık Simple Large 75 TL’ye satın alınabiliyor. Tüm tarifelerde 1.000 dakika, 10 SMS ve sınırsız WhatsApp içeriği bulunuyor.

Türkiye Vodafone’un AR-GE üssü oluyor Vodafone, Türkiye’yi Vodafone Grubu içinde mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.