Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AR-GE ekibi Oksijen bünyesinde ürün ve servis geliştirmeye devam eden Vodafone, yurt dışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapıyor. 2018’den bu yana farklı alanlarda İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde hayata geçirdiği projelerle önemli başarılara imza atan Vodafone Türkiye, son olarak bütün Vodafone pazarlarında açık kaynak ve iş birliği temelli yazılım geliştirme stratejisine dayanılarak oluşturulacak Vodafone Yanımda mobil uygulama geliştirme projesinde global ekiplere teknoloji ve deneyim danışmanlığı veriyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye'yi Vodafone'un mükemmeliyet merkezlerinden biri olarak konumlamak istediklerini aktardı. Global deneyimlerini Türkiye'ye aktardıkları gibi, Türkiye'deki başarılı uygulamaları da yurt dışına ihraç ettiklerini bildiren Rerolle, şunları kaydetti:

Türkiye'de yerli ve millî ekosistemin gelişmesini destekliyor, bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Oksijen ekibimizin ürettiği yerli sertifikalı ürünlerle hem Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedefine destek veriyor hem de bu ürünleri ihraç etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Oksijen'de edindiğimiz deneyimi kullanarak diğer ülkelerde benzer teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda 2018 yılından bu yana farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz dijitalleşme projelerini Vodafone Grubu ve diğer ülkelerdeki Vodafone operatörleri ile paylaşıyoruz.

Öğrencilere burs desteği veriyor

Vodafone Türkiye, AR-GE faaliyetlerini OKSİJEN ekibi bünyesinde sürdürüyor. 2014 yılından bu yana 352 patent başvurusu yapan ve 51 patent alan ekip, bağımsız kuruluşlarla da AR-GE çalışmaları yapıyor. İTÜ Vodafone Future Lab’de 11 lisansüstü projede 23 öğrenciye, 5G Vadisi Programı’nda 18 öğrenciye burs desteği veren OKSİJEN, 2006’dan bu yana 94 AR-GE projesine imza attığı İTÜ Teknokent’te ise hâlihazırda 271 kişilik AR-GE ekibiyle birlikte çalışıyor ve 15 projede yer alıyor.

Türkiye Vodafone’un AR-GE üssü oluyor Vodafone, Türkiye’yi Vodafone Grubu içinde mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.