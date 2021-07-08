Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında Bulgaristan, Hollanda ve Rusya’da dört fabrika, Türkiye’de ise 16 fabrika ile üretim yapan ve 3.400 kişiye istihdam sağlayan Sarten Ambalaj, Bulgaristan’taki iki fabrikasıyla bu ülkeyi ihracatta Avrupa’ya çıkış kapısı yaptı. Bulgaristan’da Plevne’de ve geçen yıl ağustos ayında bünyelerine kattıkları Lyaskovets fabrikalarında üretim yaptıklarını belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir “Bulgaristan’ın en büyük metal ambalaj üreticisi konumundayız. İki fabrikada 350 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu ülkedeki üretimimizin yüzde 75’ini Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya ve çevre ülkelere ihraç ediyoruz” dedi. Geçen yılı 390 milyon dolar ciro ile kapattıklarını söyleyen Sarıbekir “Bu sene dolar bazında yüzde 20 büyümeyi bekliyoruz. Dolar olarak 500 milyon, TL olarak ise 4 milyar TL’ye yaklaşacağız. Pandemi ile ABD’ye ihracatımız 2 milyon dolardan 7 milyon dolara çıktı. Kuzey Afrika ve Amerika’da öncelikli olmak üzere birkaç yeni yatırım düşünüyoruz. Bulgaristan haricinde Rusya ve Hollanda fabrikalarımız tamamen Türkiye’den giden yarı mamul ile çalışıyor” diye konuştu. İki üründe dünya pazarlarında ciddi pay sahibi olduklarını vurgulayan Sarıbekir, şöyle konuştu: Dünyada teneke aerosol pazarı yaklaşık 7 milyar adet. Silivri’de 600 milyon, Hollanda’da 100 milyon, Rusya’da 100 milyon üreterek dünyada üretilen aerosol kutusunun yüzde 11’ini biz üretiyoruz. Bunun yüzde 80’i ihracat. Kavanoz kapağında da yüzde 10 içerisinde olmak istiyoruz. Dünya kavanoz kapağı piyasası yaklaşık 25 milyar adet. Manisa’da 1,5 milyar üretiyoruz. Adana hedefimiz 500 milyon adet. Lyaskovetz’de de 500 milyon üretirsek yüzde 10’u yakalayabiliriz.

Japon devini online aldı Hitachi operasyonunu online olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Bu süreçte Japonya’ya hiç seyahat etmedik. Bütün görüşmeler videokonferans platformu Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi. Hiç görmediğiniz bir fabrikayı almak… İnsanın içi titriyor” dedi.