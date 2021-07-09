Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST sistemi işlem üst limitinin artırılacığını, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandığını açıkladı. Limit 4 Ağustos'ta 100 TL'den 2000 TL'ye yükseltilecek.