Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST sistemi işlem üst limitinin artırılacığını, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandığını açıkladı. Limit 4 Ağustos'ta 100 TL'den 2000 TL'ye yükseltilecek.
Merkez Bankası açıkladı! FAST'te limit yükseliyor
09.07.2021 - 14:26 | Son Güncelleme: 09.07.2021 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası FAST sistemi işlem üst limitinin 4 Ağustos'ta 100 TL'den 2000 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.
Etiketler : merkez bankası,fast,limit,
796007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/796007.aspx
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