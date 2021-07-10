Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbank'ta 2 gün süren kesinti, ödüller kazanan dünyanın en iyileri arasında yer alan bankacılık sistemleri konusunda soru işaretleri oluştururken, uzmanlar bankacılık sektörü dâhil olmak üzere tüm sektörlerde kullanılan dijital sistemlerde sıkıntıların ortaya çıkabileceğini, dijital dünyada bu durumun olağan olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE DÜNYADAN ÇOK İLERİDE

Secure Computing Kurucusu Baran Erdoğan “Kesintiler ilk defa olan bir şey değil. Bu çok doğal bir süreç. Daha uzun sürelerde kesintiler de yaşanabilir. Dünyada hatasız, kusursuz teknoloji diye bir şey yok. Yurt dışında birçok bankanın mobil bankacılık uygulamaları çok ilkel seviyede. Dünyayla karşılaştırıldığında Türkiye’deki dijital bankacılık eskiden beri iyi durumda ve hızlı ilerliyor”dedi. I

YEDEK BİLGİ SİSTEMİ ŞART

nterProbe Siber Güvenlik Direktörü Seyhun Özbilen de dijitalin olduğu her yerde sorun yaşanmasının çok normal olduğunu belirterek, son olayda yaşanan kesintinin yazılım ya da donanımın doğru çalışmamasından kaynaklı bir süreç olduğunu söyledi. Özbilen “Dijital sistemlerde siber saldırı olmadan da sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bankalar, kendi dağıtık mimarilerini, yedek bilgi sistemlerini, veri merkezlerini oluşturabilirler. Alınacak tedbirlerle yaşanabilecek olası kesintilerin süresi kı-saltılabilir” diye konuştu.

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den açıklama: ''Siber saldırı yok'' Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, 6-7 Temmuz tarihlerinde Akbank’ta yaşanan hizmet kesintisiyle ilgili olarak, '' Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı'' dedi.

Akbank normale döndü Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle dijital kanallarına erişilemeyen Akbank, problemin çözülmesinin ardından hizmet vermeye başladı.