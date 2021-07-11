Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kapanma’ tedbiri uygulanmayacağı için seyahatler ve misafirlikler gerçekleşecek. Bu amaçla “bayramlık kıyafet” alışverişleri, pandemideki diğer bayramlara kıyasla yüzde 40 arttı. Yaklaşan bayramla birlikte gıda sektörü de hareketlendi. İstanbul’da Mahmutpaşa başta olmak üzere birçok alışveriş mekânı ve caddesi, vatandaşların akınına uğruyor. Yaşanan bu hareketlilik üretici ve satıcıları da memnun ediyor. Yaklaşık 10 milyar liralık bir bayram ekonomisi bekleniyor.

YÜZDE 40 ARTIŞ VAR

Tekstilci Fatih Hürkan “Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte geçtiğimiz bayrama göre işlerde yüzde 40’lık artış var. Bayram öncesi, geçtiğimiz sene satamadığımız stoklu mallarımızı da satıyoruz. Ayrıca yeni siparişlere de çalışıyoruz. Merter Tekstil Merkezi son ayların altın dönemini yaşıyor diyebiliriz. İhracat da çok canlı. Genelde Balkan ve Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Tekstilci Mücahit Turan ise “Yaklaşık iki üç hafta önce Arap, Balkan ve Avrupa müşterilerimiz alışverişlerini yapıp yazlık sezonlarını tamamladılar. Şu an iç piyasaya hizmet ediyoruz. Bayram öncesi istediğimiz hızı yakaladığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıla göre işler çok daha iyi. Çünkü iç piyasa müşterilerimiz salgından dolayı korkuyorlardı” ifadelerini kullandı.

EGM'den 'bayram harçılığı' uyarısı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları asılsız "bayram harçlığı" paylaşımlarına karşı uyararak, vatandaşların, bu tarz ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.