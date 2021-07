Türkiye Gazetesi

Kurda yaşanan yükseliş, firmaları yeni arayışlara yönlendirdi. Yurt içerisinde artan maliyetlere karşı döviz gelirlerini artırmaya çalışan firmalar çareyi ihracatta buluyor. Öyle ki hiç akla gelmeyecek firmalar bile ihracat için fırsat kolluyor. Bunlardan biri de Meal Box. Paketli yemek sektörünün önde gelen firmalarından Meal Box, Türkiye’den Avrupa’daki çalışanlara sıcak öğle yemeği servisi yapacak.

PANDEMİDE SATIŞLAR 4 KAT ARTTI

Meal Box’ın CEO’su Murat Demirhan, firma olarak restoran ile toplu yemek servisi arasında bir yerde olduklarını belirterek “İstanbul’da iki ayrı mutfağımız var. Biri kurumlara diğeri bireylere üretim yapıyor. Her gün 250 farklı şirkette 3.000 çalışana sıcak öğle yemeği dağıtıyoruz. Daha çok plaza ve ofislere hizmet veriyoruz. Holding ve bankalar, daha güvenli olduğu için paketli ürünlerimizi tercih ediyorlar. Pandemi ile birlikte kurumsal tarafta satışlarımız tam dört kat arttı” dedi.

RESTORAN KALİTESİNDE YEMEK

Üyelik modeli ile hizmet verdiklerini anlatan Demirhan “Restoran kalitesinde gurme yemekler sunuyoruz. Çalışanlar bu sayede ‘bugün ne yiyeceğim’ derdinden de kurtuluyor. Üyelerimizden aylık ön ödeme alıyoruz. Dört çeşit yemeği ve tepsi ve servis seti ile iş yerine bırakıyoruz. Ana yemek, yan yemek, çorba ve meyve ya da tatlı. Çalışan yemeğini kendi masasında yiyor. Aylık yemek listesini de internet sitesinden görebiliyor” diye konuştu.

PORSİYONLAMA TESİSİ KURACAK

İstanbul’un dışında geçtiğimiz hafta Ankara’da öğle yemeği servisine başladıklarını dile getiren Demirhan, her gün 700 çalışana İstanbul’dan öğle yemeği dağıtımı yapacaklarını söyledi. Avrupa ülkelerine de sıcak öğle yemeği ihracatı yapacaklarını dile getiren Demirhan şunları kaydetti: Yurt dışına da yemek götüreceğiz. Avrupa’da zaten market raflarında hazır yemek satılıyor. Ankara’ya yemek götürmekle Amsterdam’a götürmek arasında bizim için fark yok.

Türkiye’de 3 avro olan bir porsiyon Avrupa’da 12-13 avroya satabiliriz. Avrupa’da porsiyonlama tesisi kuracağız. 2-3 milyon dolarlık bir yatırım. Türkiye’de pişirdiğimiz yemeği orada porsiyonlayıp dağıtacağız. Bütün yönetimi online olarak gerçekleştireceğiz. 2022’nin ilk çeyreğinde satışlara başlamayı hedefliyoruz. Şu an ilk adaylar İngiltere ve Almanya. Bunun için şu an yatırımcılarla görüşüyoruz.

HÜNKARBEĞENDİ Mİ PATLICAN MUSAKKA MI OLSUN?

Ağırlıklı olarak Türk yemekleri satacaklarını ifade eden Demirhan “Daha çok geleneksel yemekler ve Osmanlı mutfağı olacak. Mesela hünkârbeğendi ve patlıcan musakka. Sarmalar dolmalar bademli pilav olacak. Sıcak çorba satışı da yapacağız” dedi.

EVDE ÇALIŞANA ÖZEL PAKET

Meal Box öğle emeğini yanı sıra diyet (fit) beslenme paketleri, protein ağırlıklı beslenme paketleri, özel gün konsept paketleri (yılbaşı paketi, sevgililer günü paketi) çözümleri ile faaliyet gösteriyor. Pandemi ile bunlara “Evde Yemek Paketi”ni eklediklerini söyleyen Demirhan “6 çeşit yemek bir ya da iki kişilik kutularda satıyoruz. Sabah abonelerin evlerine bırakılıyor. Bunları ısıtarak yiyor. Evde yemek paketi için en az bir günde iki kişilik paketten alınması gerekiyor. Diyet ve sporcu paketi için de en az 10 günlük abone olması gerekiyor. Bu ürünleri alanların yüzde 70’i devam ediyor” diye konuştu.

RESTORANDA FİYATLAR YÜZDE 40 ARTTI

Normalleşme ile birlikte fiyatların da arttığına dikkat çeken Demirhan “Restoran fiyatları çok arttı. Temel sebebi enflasyon. Gıda enflasyonu diğer kategorilerin de üzerinde. Uzun süre kapalı kalan restoranlar yeniden açıldığında fiyatları artırdılar. İnsanların da para harcama iştahı var. Bizde artış yüzde 20 olurken bu oran restoranlarda yüzde 40’ı aştı” dedi.

