Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye yazılım alanında global oynuyor. Türk oyun yazılımcıları, uluslararası yatırımcılardan büyük talep görürken, söz konusu oyunları milyonlarca kez indirilme başarısını gösterdi. Oyun, e-Ticaret ve fintech alanındaki şirketler dünyadaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Peak Game, Getir, Dream Game gibi değeri milyar doları aşan unicorn’lar Türkiye’nin göğsünü kabartırken, devlet de bu alandaki projelere hibe desteği veriyor.

"YAZILIM LİSESİ" OLACAK

Diğer taraftan iletişim ve teknoloji şirketleri kodlamadan yazılıma kadar birçok alanda yazılım eğitimini tabana yaymak için çalışmalar yürütüyor. Bu alandaki çalışmalara destek olan İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) “yazılım lisesi” olarak faaliyet göstermesine karar verildi. Bu yıl ilk öğrencilerine kapılarını açacak olan lise, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mükemmel eğitim, proje tabanlı gelir modeli ve yazılım alanında eleman yetiştirmesi hedefleniyor.

İLK OLACAK

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Mehmet Rıfat Evyap MTAL’ın Türkiye’nin ilk yazılım meslek lisesi olarak yıldız bir okul olmasını hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti: Görüyoruz ki artık yüksek teknolojiye odaklanan bir sanayide, Sanayi 4.0’ların, 5.0’ların konuşulduğu bir dönemde, normal, rutin meslekler kadar ileri teknoloji de her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Yazılım da tartışmasız bu konudaki en önemli alanlardan biri. Gençlerimizin bu konudaki yoğun ilgisini artık hepimiz görüyoruz. Kabul etmeliyiz ki, artık her şeyi üniversite ve fakülte boyutunda çözmek mümkün değil. Biz, yazılımcılığın da meslek lisesi boyutunda aranan elemanlar yetiştirmek adına önemli bir fırsat havuzu olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda İstanbul’da ilk yazılım meslek lisesi modelini bu öğretim yılında hayata geçireceğiz.

Mehmet Rıfat Evyap MTAL, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Bilişim Teknolojileri alanına İngilizce hazırlık sınıfı eklenerek 2021 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda sınavla alan okullar arasında yerini aldı. Lisenin yeni öğretim modeli MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İSO, Arçelik, IBM, Microsoft, Pearson ve Mehmet Rıfat Evyap MTAL’ın dâhil olduğu bir teknik komite tarafından oluşturuldu.

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