Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayakkabı imalatçılarından olumlu bildirimler aldıklarını dile getiren Aydan, şöyle devam etti: İmalatçılarımız, hem yurt içine hem yurt dışına çalışıyor. Satıcılarımızdan bayramın yaklaşmasıyla çok güzel haberler alıyoruz ve satışlar yapıyorlar. Sektör olarak son günlerde mutluyuz. Mezuniyetler, düğünler, okulların açılması kararı doğrultusunda ciddi satışlar yaptık, siparişler alıyoruz. Normalleşmeyle rahatladık ve iş yapma konusunda çok iyiyiz. İhracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Şu an herkesin yüzü gülüyor” ifadesinde bulundu.

Aydan, salgın döneminde devletin sağladığı desteklerle ayakta durduklarını belirterek fuar ve çalışmalarla hem yurt içi hem ihracata yönelik çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

Pandemide priz satışları arttı Pandemi ile birlikte priz ve fiş satışları artış gösterdi. Günsan Elektrik, yılın ilk yarısında e-Ticaret satışlarını 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 40 artırdı.