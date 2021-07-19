Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek.

Sınav başvurusu, 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden yapılabilecek

Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız