Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “İnternetten gram, çeyrek, yarım ve tam altın satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Platformumuz verilerine baktığımızda, mayıs ve haziran aylarında tedarikçilerimizin altın satışları yüzde 67 oranında yükselmiş durumda. Bu artışın temmuz, ağustos ve eylül aylarında da sürmesini bekliyoruz. En çok gram altının rağbet görüyor. Bilekliklere de son dönemde ilgi olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız bu tür ziynet eşyaları ve mücevheratta çok büyük indirimler beklememeli. İnternetten alım yapılacağı zaman özellikle güven damgası olan platformlar tercih edilmeli. Pazar yerimizde sadece belli süreçlerden geçmiş esnaf ve şirketler satış yapabiliyor. Kuyumcularımız da sanal ortamdan satışa ısınmaya başladı” dedi.

e-Ticaret tavan yaptı Pandemi döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor.

