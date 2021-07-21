Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre ülkede sanayinin yeşil dönüşümü sağlanacak. Öncelikli sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik detaylı etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak. Bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak. Yeşil organize sanayi bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesi çalışmaları tamamlanacak, bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak.

YEŞİL TEKNOLOJİYE DESTEK

Çevre etiketi ve atık yönetimi konularında başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların bilgilendirilmesi sağlanacak, ilgili sektörlerin bilinç ve farkındalık düzeyi artırılacak. Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler belirlenip geliştirilecek. Çalışmalar kapsamında yeşil teknolojiler konusunda destek ve teşvik önerileri hazırlanacak. Yeşil teknoloji konusundaki AR-GE projeleri ile yeşil dönüşüm altyapısının oluşmasına katkı sağlanacak.

Enerjisa Enerji, YEK-G Sistemi ile yeşil enerji sertifikalarına bir yenisini daha ekliyor Güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonu ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini müşterileri ile buluşturan Enerjisa Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ile birlikte müşterilerine itfa yoluyla sertifikalarını oluşturdu.

İstanbul’un en yeşil hastanesi Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD), hastanede dünyaya gelen her bebek için fidan bağışı projesi dolayısıyla Türkiye Hastanesine “Yeşil Dostu Hastane” sertifikası verdi.